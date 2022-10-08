Болельщику стало плохо после футбольного матча ЦСКА — «Динамо»

Болельщику стало плохо после завершения матча 12-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Динамо» (1:1), сообщает РИА Новости Спорт.

Первую помощь ему оказал сотрудник «Динамо», после чего на место прибыли врачи скорой помощи.

Пострадавший пришел в себя, медики пока не стали увозить его в больницу, мужчину отвели в одно из помещений арены.