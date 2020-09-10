Главный тренер «Динамо» рассказал, что даст команде новичок Лесовой

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о том, что должен дать команде новичок Даниил Лесовой.

— Что должен дать «Динамо» Лесовой?

— Нам не хватает индивидуально сильных игроков в группе атаки. В современном футболе игроки передней линии должны уметь легко обыгрывать один в один. Здесь нам есть, в чем усиливаться. Как раз такие варианты мы и искали — тех, кто способен добавить скорости и агрессии в атаке. Лесовой — футболист молодежной сборной России. Рассчитываем, что он усилит нашу игру. Плюс Даниил — универсальный футболист, который может сыграть на любой позиции крайнего хавбека и инсайда. Он способен давать объем, кроме того, характер присутствует, он злой на поле.

— Не слишком злой, если судить по удалению в матче со «Спартаком»?

— Нет. Футболисту лучше быть на поле очень злым, чем очень добрым. Будем стараться при этом, чтобы в будущем таких удалений не повторилось. (Константин Алексеев)

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