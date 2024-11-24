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Сегодня, 20:31

Личка — об упущенной победе над «Факелом»: «Конечно, обидно, когда соперник забивает на 99-й минуте»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против «Факела» (1:1) в 16-м туре РПЛ.

— Конечно, обидно, когда соперник забивает на 99-й минуте. Мы понимали, что здесь будет тяжело. «Факел» играл попроще, направляя мячи вперед на Каштанова и Маркова. Это два хороших опытных форварда, умеющих играть спиной к воротам соперника. Нам удавалось справляться с навесами и подачами до последних секунд игры. Во втором тайме у нас были два отличных момента, чтобы забить второй гол. К сожалению, не получилось, и соперник нас за это наказал. Это футбол, так бывает, — цитирует Личку пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» (31 очко) занимает пятое место в РПЛ. «Факел» (13) остается на 14-й позиции в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые 2 декабря на выезде сыграют с «Ахматом». Перед этим команда Марцела Лички 28 ноября в гостях встретится с «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России. Первый матч завершился победой железнодорожников — 2:1.

«Факел» 1 декабря отправится в гости к махачкалинскому «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ.

Источник: ФК «Динамо»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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