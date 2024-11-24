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Сегодня, 20:16

Мостовой считает, что «Спартак» поборется за топ-3 РПЛ в текущем сезоне

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой считает, что «Спартак» вполне способен побороться за призовые места в этом сезоне РПЛ.

После 16 туров красно-белые с 31 очком занимают 4-е место в турнирной таблице.

«Я еще в начале сезона говорил, что интрига в РПЛ будет до самого конца. Посмотрите на таблицу: «Спартак» уже близок к тройке, они способны бороться за нее. Еще недавно все были недовольны Станковичем, а сейчас команда на ходу, и все восхищаются игрой. Деян — футбольный человек, и я уверен, «Спартак» с ним будет бороться за медали», — сказал Мостовой.

В следующем туре команда на выезде сыграет с «Краснодаром» 1 декабря.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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