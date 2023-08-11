Личка — о Тюкавине в ЦСКА и «Зените»: «Не хотел бы, чтобы он пошел в другой российский клуб. Ему нужно в Европу»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» высказался об интересе «Зенита» и ЦСКА к нападающему бело-голубых Константину Тюкавину.
— Тюкавина разрывают: ЦСКА, «Зенит». Как вы видите эту ситуацию, что до вас дошло?
— Я как тренер, понятно, не хочу, чтобы он куда-то уходил. Если кто-то придет и даст деньги, которые хочет клуб за него и клуб продаст, тяжело будет что-то сделать. Не хотел бы, чтобы Тюкавин пошел в какой-то другой российский клуб. Если у него будут предложения, нужно уходить заграницу, в Европу. То же самое и с Захаряном.
По информации «СЭ», ЦСКА пытался подписать 21-летнего россиянина этим летом.
Тюкавин — воспитанник «Динамо», на его счету 23 гола и 17 результативных передач в 93 матчах за бело-голубых во всех турнирах.
Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
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1
|Спартак
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|3
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|9-4
|9
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2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
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3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
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4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
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5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
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6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
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8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
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9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
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10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
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13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
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14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
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15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
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16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
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Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
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ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
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Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
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Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0