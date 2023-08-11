Личка — о Тюкавине в ЦСКА и «Зените»: «Не хотел бы, чтобы он пошел в другой российский клуб. Ему нужно в Европу»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» высказался об интересе «Зенита» и ЦСКА к нападающему бело-голубых Константину Тюкавину.

— Тюкавина разрывают: ЦСКА, «Зенит». Как вы видите эту ситуацию, что до вас дошло?

— Я как тренер, понятно, не хочу, чтобы он куда-то уходил. Если кто-то придет и даст деньги, которые хочет клуб за него и клуб продаст, тяжело будет что-то сделать. Не хотел бы, чтобы Тюкавин пошел в какой-то другой российский клуб. Если у него будут предложения, нужно уходить заграницу, в Европу. То же самое и с Захаряном.

По информации «СЭ», ЦСКА пытался подписать 21-летнего россиянина этим летом.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», на его счету 23 гола и 17 результативных передач в 93 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.