Колыванов считает серьезным отрыв «Спартака» от «Зенита»

Знаменитый в прошлом российский футболист, экс-форвард сборной России Игорь Колыванов, ныне возглавляющий «Текстильщик», рассказал, что «Зенит» находится в непростой ситуации, уже отставая от «Спартака» на пять очков после трех туров РПЛ.

«Сейчас еще только начало сезона. Понятно, что и «Спартак» еще где-то будет терять очки, и другие команды. Но отставать... Сейчас пять очков, будет восемь, если «Зенит» проиграет «Спартаку». Это уже ощутимая разница. Догонять всегда тяжелее, поэтому «Зениту» нужно сейчас много сил приложить, чтобы очки больше не терять. Но это будет непросто. Чемпионат такой более-менее ровный стал. Другие команды — ЦСКА, «Динамо» подтянулись и будут потихонечку прибавлять, тот же «Локомотив». Естественно, и «Спартак» с «Краснодаром», которые еще не теряли очков», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

После трех туров «Спартак» и «Краснодар» делят первую строчку в турнирной таблице, набрав девять очков. «Зенит» — восьмой (4 очка).