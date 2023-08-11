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Сегодня, 08:56

Колыванов считает серьезным отрыв «Спартака» от «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый в прошлом российский футболист, экс-форвард сборной России Игорь Колыванов, ныне возглавляющий «Текстильщик», рассказал, что «Зенит» находится в непростой ситуации, уже отставая от «Спартака» на пять очков после трех туров РПЛ.

«Сейчас еще только начало сезона. Понятно, что и «Спартак» еще где-то будет терять очки, и другие команды. Но отставать... Сейчас пять очков, будет восемь, если «Зенит» проиграет «Спартаку». Это уже ощутимая разница. Догонять всегда тяжелее, поэтому «Зениту» нужно сейчас много сил приложить, чтобы очки больше не терять. Но это будет непросто. Чемпионат такой более-менее ровный стал. Другие команды — ЦСКА, «Динамо» подтянулись и будут потихонечку прибавлять, тот же «Локомотив». Естественно, и «Спартак» с «Краснодаром», которые еще не теряли очков», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

После трех туров «Спартак» и «Краснодар» делят первую строчку в турнирной таблице, набрав девять очков. «Зенит» — восьмой (4 очка).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/10/21049688.shtml?updated
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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РПЛ: «Урал» — «Спартак», «Локомотив» — «Крылья Советов» и другие матчи 4-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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