Личка — о судействе в РПЛ: «Уверен, что борьба за чемпионство будет идти только на поле»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о судействе в чемпионате России.

—­ Когда видите такой пенальти, какой назначили в ворота «Динамо» в Воронеже, не возникают мысли, что в борьбе наверху все может быть не очень чисто? Или это случайный эпизод?

­— Я уверен, что это был случайный эпизод. Возможно, люди в России знают что-то больше на этот счет, я же приехал из другой страны, у меня таких мыслей нет. Уверен, что борьба за чемпионство будет идти только на поле, а ВАР поможет разбираться в сложных эпизодах. Я согласен, что пенальти не было, но это судейская ошибка, которая может случиться с каждым. Не надо думать, что за этим кто-то может стоять. У нас было достаточно возможностей забить второй гол и решать судьбу матча раньше.

26 февраля стало известно, что судьи матчей РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР.

По итогам 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 38 очками. «Зенит» (36) занимает второе место. «Динамо» (32) располагается на третьей позиции.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ»