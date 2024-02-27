Жирков: «Может, лучший тренер России сейчас в первой лиге работает»

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о том, кого можно считать лучшим российским тренером.

«Семак — лучший российский тренер? Когда человек выигрывает столько трофеев, можно сказать, что он один из лучших. А так — трудно кого-то выделить именно в России. Может, лучший тренер России сейчас в первой лиге работает», — приводит слова Жиркова Sport24.

Лучшим тренером РПЛ в сезоне-2022/23 стал наставник ЦСКА Владимир Федотов, который вместе с армейцами занял 2-е место. Финалистами тренерской номинации также были Сергей Семак, выигравший с «Зенитом» пятый чемпионский титул подряд, и Валерий Карпин, занявший с «Ростовом» 4-е место.