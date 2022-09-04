Федотов — о трансферах ЦСКА: «Новый год далеко, но хотелось бы, чтобы Дед Мороз еще пару подарков преподнес»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о работе команды на трансферном рынке.

— Закончена ли трансферная кампания ЦСКА? И все ли ваши желания были удовлетворены?

— Всегда есть, над чем работать. Трансферы — это такая штука, которая заканчивается в 12 ночи определенного числа. И в это время, как мы видели в Европе, происходят самые хорошие сделки. Новый год далеко, но хотелось бы, чтобы Дед Мороз еще пару подарков преподнес.

— В команде все больше бразильцев. Не боитесь совсем карнавальной атмосферы?

— Мы любим карнавал и умеем его вовремя останавливать. У нас все профессиональные футболисты, которые хотят выигрывать. Если кто-то этого не захочет, то им с нами не по пути. Этот вопрос мы будем контролировать, — приводит слова тренера сайт красно-синих.