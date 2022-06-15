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Сегодня, 17:30

Федотов прокомментировал подписание контракта с ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал подписание контракта с московским клубом.

Сегодня, 15 июня, ЦСКА объявил о назначении 55-летнего специалиста на пост главного тренера. Вместе с ним в тренерский штаб московского клуба вошли Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

«Прекрасно понимаем, куда мы пришли. ЦСКА — великий клуб. Клуб с традициями, с хорошим историческим прошлым и с хорошим настоящим. Мы понимаем ту меру ответственности и давление, которое предстоит. Но давление оно везде. Наша глава задача — приносить как можно больше положительных эмоций для наших преданных болельщиков своей красивой и результативной игрой. Это те первичные задачи и цели, которые мы ставим перед собой, продолжая эти славные традиции великого клуба», — сказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Также тренер рассказал о ходе переговоров с московским клубом.

«Понимаю, что сейчас в век цифровых технологий любая информация оценивается таким способом, что все уже состоялось, все решено. Мы сами были иной раз шокированы, которые появлялись в прессе. Вчера ближе к полуночи были достигнуты все формальности и был подписан этот договор. До этого вся информация, которая появлялась, имела под собой лишь информацию слухом», — сказал он.

Федотов поделился ожиданиями от работы в ЦСКА.

«Здесь все в наших руках и ногах. Все-таки у нас есть голова на плечах, она решает, где задачи рук и ног. Нужно думать, нужно анализировать. Это будущее, в которое мы с вами пытаемся заглянуть, но я думаю, что в этом нет необходимости. У нас два сбора, подготовка к сезону, которой нужно воспользоваться. Нужно хорошо подготовиться. Старт не за горами. Мы должны быть готовы к 16-17 июля, когда стартует чемпионат. Плюс те 17 матчей на этом отрезке. И если все-таки состоится кубок Российской премьер-лиги, еще 7 встреч. Так что до зимы на этом отрезке 25 игры. Понятно, что нужна хорошая подготовка, чтобы выдержать этот игровой темп», — заявил тренер.

Первый сбор армейцев продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.

В прошедшем сезоне красно-синие заняли пятое место в чемпионате России. «Сочи» под его руководством Федотова выиграл серебряные медали.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7327
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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