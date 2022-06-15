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Анзор Кавазашвили назвал вратаря, который смог бы заменить Михаила Кержакова в «Зените»

Кавазашвили считает, что Свинов смог бы заменить вратаря Кержакова в «Зените»
Читать «СЭ» в
Илья Свинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о продлении контракта Михаила Кержакова с «Зенитом».

«Не понимаю, почему «Зенит» не обратил внимания на Илью Свинова. Почему они его не пригласили к себе? Я не сомневаюсь, что он стал бы отличной заменой Кержакову через год. В том, что он не очутился в «Зените», есть ошибка его педагогов, тренеров или агентов», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Новое соглашение с 35-летним Кержаковым рассчитано до конца сезона-2022/23.

Кержаков — воспитанник питерского клуба. В основном составе «Зенита» вратарь провел 88 матчей.

Анзор Кавазашвили
Михаил Кержаков
Футбол
ФК Зенит
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