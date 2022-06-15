Караваев рассказал о восстановлении после травмы

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о восстановлении после травмы.

«Что чувствует травмированный игрок, когда не может выйти на поле? Когда ты не на поле и не можешь помочь команде, то переживаешь еще больше. Особенно сильно это проявилось в чемпионском матче с «Локомотивом». Но в целом любой профессионал должен уметь с этим справляться.

В первые дни после получения травмы, конечно, было грустно. Провел это время дома, так как хромал и почти не мог ходить. Сразу подумал: «Лишь бы ненадолго». И когда сказали, что пропущу три месяца: «Ну, более-менее». Тем более это случилось под конец чемпионата, и я не потерял так много игрового времени. После снимка уже был морально готов к операции — и это хороший подход. Потому что бывает, игроки надеются на обратное, а потом снова расстраиваются, когда им это предстоит.

Как проводил день во время травмы? Приезжаю на базу в полдесятого, в десять начинаю работу в зале, посещаю процедуры. Это плюс-минус два часа. Когда начну еще и тренировки на поле, потребуется больше времени. Сейчас я стал уделять больше внимания разминке в зале — прокачиваю ноги и готовлю их к основной работе. Это более профессиональный подход, чтобы по возможности избежать травм в дальнейшем», — приводит слова Караваева «Чемпионат».

Караваев перенес операцию на бедре в апреле 2022 года. В сезоне-2021/22 он сделал 4 результативные передачи в 24 матчах за «Зенит».