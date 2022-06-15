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Караваев рассказал о восстановлении после травмы

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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о восстановлении после травмы.

«Что чувствует травмированный игрок, когда не может выйти на поле? Когда ты не на поле и не можешь помочь команде, то переживаешь еще больше. Особенно сильно это проявилось в чемпионском матче с «Локомотивом». Но в целом любой профессионал должен уметь с этим справляться.

В первые дни после получения травмы, конечно, было грустно. Провел это время дома, так как хромал и почти не мог ходить. Сразу подумал: «Лишь бы ненадолго». И когда сказали, что пропущу три месяца: «Ну, более-менее». Тем более это случилось под конец чемпионата, и я не потерял так много игрового времени. После снимка уже был морально готов к операции — и это хороший подход. Потому что бывает, игроки надеются на обратное, а потом снова расстраиваются, когда им это предстоит.

Как проводил день во время травмы? Приезжаю на базу в полдесятого, в десять начинаю работу в зале, посещаю процедуры. Это плюс-минус два часа. Когда начну еще и тренировки на поле, потребуется больше времени. Сейчас я стал уделять больше внимания разминке в зале — прокачиваю ноги и готовлю их к основной работе. Это более профессиональный подход, чтобы по возможности избежать травм в дальнейшем», — приводит слова Караваева «Чемпионат».

Караваев перенес операцию на бедре в апреле 2022 года. В сезоне-2021/22 он сделал 4 результативные передачи в 24 матчах за «Зенит».

Вячеслав Караваев
ФК Зенит
0
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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