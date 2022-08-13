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Федотов о поражении «Зениту»: «Первый тайм ЦСКА сто процентов провалили»

Федотов заявил, что ЦСКА провалили первый тайм в матче с «Зенитом»
Микеле Антонов
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал итог матча 5-го тура против «Зенита» (1:2).

— Первый тайм мы сто процентов провалили. Ничего не получалось, хотя были отрезки, где мы играли, как планировали, слишком быстро обостряли, когда ситуация не требовала. Мы теряли мяч. Только мастерство Акинфеева не позволило сопернику раньше открыть счет. Два гола пропустили идентичные. В первом эпизоде потеряли позицию, не накрыли вовремя. Во втором тайме переломили игру заменами, игра стала похожа на наш футбол. Перевернули игру, логично вышел пенальти. Мы забили гол, но его отменили по причине вне игры. Хотя линий нет и, на наш взгляд, одни видят вне игры, а вторые не видят. Все могло сложиться благоприятнее.

— Вы не могли бы уточнить, видели ли вы в том эпизоде офсайд?

— На флэш-интервью мне сказали коллеги, которые видели повтор, что эпизод очень не простой. Я не видел повтор.

— Был ли пенальти в концовке?

— Тоже не видел повторы.

ЦСКА идет на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в 5 играх. «Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 11 очками в 5 матчах.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Торпедо» (21 августа, начало — в 17.30), а армейцы примут на своем поле «Ахмат» (21 августа, 15.00 мск).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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Локомотив – Кр. Советов
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13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 2 : 1
13.08 20:00
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 - : -
14.08 15:00
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Оренбург – Торпедо
 - : -
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