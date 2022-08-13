Семак — об игре Мантуана: «Видно, что это боевая единица»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) рассказал о важности бразильских игроков в команде.

— Как вам Мантуан?

— Ему непросто было войти в игру с такой интенсивностью. Но он мог еще забить. Мне нравится то, как он работает с мячом. Но ему нужно понять требования к структуре игры, освоиться. А так — видно, что это боевая единица.

— Тяжело ли было без Клаудиньо?

— Его не хватало, это качественный игрок, один из лидеров. Но мы прекрасно провели матч по движению, по созданным моментам, по прессингу.