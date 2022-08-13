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Сегодня, 19:38

Семак — об игре Мантуана: «Видно, что это боевая единица»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) рассказал о важности бразильских игроков в команде.

— Как вам Мантуан?

— Ему непросто было войти в игру с такой интенсивностью. Но он мог еще забить. Мне нравится то, как он работает с мячом. Но ему нужно понять требования к структуре игры, освоиться. А так — видно, что это боевая единица.

— Тяжело ли было без Клаудиньо?

— Его не хватало, это качественный игрок, один из лидеров. Но мы прекрасно провели матч по движению, по созданным моментам, по прессингу.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Густаво Мантуан
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 2 : 1
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
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