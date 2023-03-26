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Гранат: «Думаю, что «Локомотив» без проблем останется в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением об игре «Локомотива» после зимней паузы.

«Все прекрасно понимали, что «Локомотив» после паузы прибавит и будет абсолютно другим. Все-таки произошло точечное усиление команды, плюс появился молодой тренер с амбициями, который показывал себя в «Пари НН». Думаю, что «Локомотив» без проблем останется в РПЛ, я не удивлен, что команда сейчас так играет», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

Железнодорожники набрали 22 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 21-м туре «Локомотив» встретится с «Пари НН». Матч пройдет 1 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-lokomotiv-bez-problem-ostanetsya-v-rpl/
Владимир Гранат
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Зенит

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Владимир Писарский

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Максим Ненахов

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