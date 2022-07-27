Федотов допустил, что мог бы остаться в «Сочи», если бы российские клубы не отстранили от еврокубков

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов допустил, что мог бы остаться в «Сочи» в случае, если бы российские команды не отстранили от еврокубков.

Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла второе место в чемпионате России и должна была выступать в отборочном раунде Лиги чемпионов.

15 июня 2022 года Федотов возглавил ЦСКА, подписав контракт с московским клубом на 3 года.

«Остался бы я в «Сочи», если бы команда играла в Лиге чемпионов? Так получается, мы сейчас рассуждаем такими категориями... Если бы были еврокубки, была бы другая история. Сыграть в Лиге чемпионов с «Сочи», либо переехать в ЦСКА? Наверное, да, мы бы сто процентов были с еврокубками», — сказал Федотов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Также Федотов ответил на вопрос о том, где футболистам российских клубов искать мотивацию в условиях отстранения команд от участия в еврокубках.

«Есть самая главная мотивация — наши болельщики. Думаю, это серьезные мотиваторы, одни из самых существенных. Они нас поддерживают, гонят вперед, заставляют выкладываться. Это и есть мотивация», — добавил специалист.

2 мая исполком УЕФА отстранил сборную России и российские клубы от участия во всех международных турнирах в сезоне-2022/23.