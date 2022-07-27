Федотов допустил, что мог бы остаться в «Сочи», если бы российские клубы не отстранили от еврокубков
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов допустил, что мог бы остаться в «Сочи» в случае, если бы российские команды не отстранили от еврокубков.
Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла второе место в чемпионате России и должна была выступать в отборочном раунде Лиги чемпионов.
15 июня 2022 года Федотов возглавил ЦСКА, подписав контракт с московским клубом на 3 года.
«Остался бы я в «Сочи», если бы команда играла в Лиге чемпионов? Так получается, мы сейчас рассуждаем такими категориями... Если бы были еврокубки, была бы другая история. Сыграть в Лиге чемпионов с «Сочи», либо переехать в ЦСКА? Наверное, да, мы бы сто процентов были с еврокубками», — сказал Федотов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Также Федотов ответил на вопрос о том, где футболистам российских клубов искать мотивацию в условиях отстранения команд от участия в еврокубках.
«Есть самая главная мотивация — наши болельщики. Думаю, это серьезные мотиваторы, одни из самых существенных. Они нас поддерживают, гонят вперед, заставляют выкладываться. Это и есть мотивация», — добавил специалист.
2 мая исполком УЕФА отстранил сборную России и российские клубы от участия во всех международных турнирах в сезоне-2022/23.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1