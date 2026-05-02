Челестини — журналистам: «Когда говорите о моей работе и увольнении, то пытайтесь хотя бы не смеяться»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в 28-м туре РПЛ.

— Что можете сказать о матче с «Зенитом»?

— Вы, когда говорите о моей работе, о моем увольнении, то пытайтесь хотя бы не смеяться. Это большое проявление неуважения. Если вы так задаете вопрос, то я не буду больше отвечать.

Мы неплохо провели матч. Жалко, что пропустили со стандарта. Первые 10-15 минут второго тайма были очень важны, нельзя было пропускать. Но мы пропустили.

— Вы не задумывались, чтобы уйти из клуба?

— Нет. Я всегда борюсь и сражаюсь в своей карьере. Я никогда не сдамся. Могу ошибаться, но два месяца назад мы были фаворитами на требл. Это футбол. Такое происходит. Эта весна плохая. Осень была фантастическая, а сейчас два месяца плохие. Болельщики разочарованы, и мы тоже. Я лично тоже.

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