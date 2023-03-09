Главный тренер «Ахмата»: «Если мы обыграли «Зенит», почему другие команды не могут?»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что чемпионская гонка в РПЛ пока еще жива.

— После первого весеннего тура многие эксперты короновали «Зенит». Вам греет душу, что пока только «Ахмат» нанес команде Сергея Семака единственное поражение в чемпионате?

— Нет, я на этом точно не зацикливаюсь. Думаю об игре с «Локомотивом». А станет ли «Зенит» чемпионом? Рано об этом говорить. Впереди немало туров. 8 очков отрыва пока еще не гарантируют Питеру очередное чемпионство. Эти разговоры больше для болельщиков. А мы профессионалы. Играем дальше. В «Зените» же тоже живые люди, могут допускать осечки. Если «Ахмат» обыграл эту команду, почему другие не могут? Так что интрига в гонке не убита.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 45 очками после 18 туров. Ближайшим преследователем является «Спартак», у которого 37 очков.