В сборной Армении рассказали, когда Тикнизян может получить армянский паспорт

В пресс-службе сборной Армении ответили на вопрос «СЭ» о процессе получения армянского паспорта для полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Пресс-служба Федерации футбола Армении не занимается вопросами получения гражданства или паспорта того или иного футболиста сборной Армении. По мере поступления новостей, мы об этом сообщим. Начало сбора? Когда тренер даст нам окончательную программу, об этом тоже будет сообщено», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сборной Армении.

23-летний Тикнизян — уроженец Санкт-Петербурга и выпускник академии московского ЦСКА, он выступал за молодежные сборные России разных возрастов.

7 марта стало известно, что футболист был вызван в сборную Армении на матч отборочного турнира Евро-2024 против сборной Турции, который состоится 25 марта.