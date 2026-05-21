Источник: Гусев покинет «Динамо» после назначения Шварца

Ролан Гусев с высокой долей вероятности покинет «Динамо» после назначения Сандро Шварца на пост главного тренера.

По данным «РБ Спорт», вероятность того, что 48-летний Гусев войдет в штаб Шварца, крайне мала. Пока неизвестно, останутся ли в «Динамо» тренеры Роман Шаронов и Юрий Жирков, решение по их будущему должно быть принято после назначения немецкого специалиста. При этом в тренерский штаб вернется Сергей Паршивлюк.

По данным Telegram-канала «Мяч», Гусев точно покинет клуб. Он планирует строить карьеру главного тренера. Ранее специалист входил в тренерский штаб «Динамо» при Марцеле Личке и Валерии Карпине.

Гусев работает главным тренером «Динамо» с декабря 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В 16 матчах под руководством Гусева команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

«Динамо» в сезоне-2025/26 заняло седьмое место в таблице РПЛ (45 очков) и дошло до финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

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