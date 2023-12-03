Ромащенко — о победе над «Спартаком»: «Благодарю команду за то, что выжала из себя все»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

«Хотелось бы поздравить наших болельщиков с долгожданной победой. Мы долго к этому шли. Спасибо, что поддерживали нас! Это большое подспорье для наших футболистов. Также хочу поблагодарить команду. Во-первых, за терпение, об этом мы и говорили до игры. С такой классной командой, как «Спартак», мы должны были терпеть, закрывать зоны. Что-то получалось лучше, что-то хуже. Но удавалось держать тактическую дисциплину. Благодарю команду за характер. В раздевалке я сказал: «Иногда бывают такие матчи, когда нужно сыграть не очень привлекательно, но с характером. Именно так и рождаются новые команды». Если коротко, это очень важные три очка. Мы много работали, только благодарность команде за то, что выжала из себя все», — сказал Ромащенко.

«Ахмат» набрал 16 очков в 17 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. 9 декабря команда примет «Ростов».