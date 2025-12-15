Грушевский назвал лучшего игрока 2025 года в РПЛ

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о лучшем футболисте РПЛ по итогам 2025 года.

«Для меня лучший игрок в РПЛ в 2025 году — Алексей Батраков. У меня было два кандидата: Матвей Кисляк и Алексей Батраков. Но все-таки Батраков еще имеет результативные действия: по системе «гол + пас» он чуть ли не лидер текущего сезона. Это перевесило в его пользу. Для меня как для болельщика ЦСКА Кисляк бесценен. Но, если оценивать объективно, то Батраков второй сезон подряд проводит на самом высоком уровне и заслуживает всяческих похвал», — сказал Грушевский «СЭ».

20-летний Батраков в сезоне-2025/26 в 23 матчах во всех турнирах забил 15 голов и сделал 6 результативных передач за «Локомотив».

(Руслан Ботвенко)