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Сегодня, 19:32

Тренеру «Уфы» Стукалову стало плохо после спасительного матча с «Рубином»

Читать «СЭ» в

Главному тренеру «Уфы» Алексею Стукалову стало плохо после спасительного матч Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

По информации Telegram-канала «Инсайдлар», 38-летний специалист упал в раздевалке и его пришлось откачивать. По этой причине он пропустил пресс-подход.

Сообщается также, что состояние тренера нормализовалось и он будет присутствовать на пресс-конференции.

«Уфа» заняла спасительную 14-ю строчку в турнирной таблице и осталась в РПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

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2.14

Обе забьют - да

14%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
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2.20

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16%

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Х

19%

3.90
ФК Уфа
Алексей Стукалов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
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