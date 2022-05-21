Тренеру «Уфы» Стукалову стало плохо после спасительного матча с «Рубином»

Главному тренеру «Уфы» Алексею Стукалову стало плохо после спасительного матч Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

По информации Telegram-канала «Инсайдлар», 38-летний специалист упал в раздевалке и его пришлось откачивать. По этой причине он пропустил пресс-подход.

Сообщается также, что состояние тренера нормализовалось и он будет присутствовать на пресс-конференции.

«Уфа» заняла спасительную 14-ю строчку в турнирной таблице и осталась в РПЛ.