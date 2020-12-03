Глава «Уфы» высказался за расширение РПЛ до 18 команд и необходимости реформ

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» идею расширить чемпионат России.

Ранее колумнист «СЭ», известный футбольный функционер Дмитрий Иванов предложил увеличить количество команд РПЛ с 16 до 24 и поделить их на два дивизиона (по 12 клубов), а затем на четыре группы (по 6).

— Мы считаем, что необходимо расширить лигу до 18 команд, — заявил Мурзагулов в комментарии «СЭ». — Сегодня все опасаются попасть в стыки и вылететь, поэтому играют от обороны — это скучно, зрителям не нравится.

Как это не странно, расширение лиги позволит сделать ее более смотрибельной. Опасность вылета станет меньше, подвал станет больше и будет больше возможностей для экспериментов у тренерского штаба.

Наверное, надо делать что-то с лимитом. Сегодняшняя ситуация делает русских игроков — «золотыми». Они много зарабатывают, а конкуренция не такая высокая. Отсюда меньше стремления, что мы видим по результатам сборной и по результатам российских команд в еврокубках.

Читал статью с предложением реформы в «СЭ». Честно говоря, такой формат мне не понравился. Если команда вылетит из дивизиона А в Б, то болельщики будут воспринимать выступления там по-другому. Да, к ним все равно будут приезжать сильные команды, но не «Спартак» и не «Зенит». А для болельщиков в провинции это бренды и это работает. Это нужно иметь ввиду тем, кто предлагает реформы.

Но хорошо, что идеи предлагаются, так как понятно, что нужно что-то делать. Стыдно на все это смотреть. Деньги траться большие, я говорю не о нашем клубе, а вообще. А зритель на это смотрит с ужасом. Они любят футбол, но не такой, в который мы сейчас играем.

Не устану повторять: для того, чтобы наши команды стали более конкурентоспособными, нам нужно меньше играть в околофутбол и больше в футбол. У нас в России этого хоть отбавляй. С годами становится меньше, но все еще остается. Поэтому такие результаты в Европе. Там все зависит от тактики, физической подготовки и стратегии, а у нас от кое-чего еще.

— Чего?

— Я это понимаю, вы понимает, и все, кто прочтут, тоже поймут, о чем я. Зачем я будут на себя молнии наводить? Не хочу. (Севастиан Терлецкий)

Колонка Дмитрия Иванова о необходимости расширить РПЛ