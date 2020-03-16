Глава титульного спонсора «Спартака» контактировал с подозреваемым на коронавирус миллиардером Мазепиным

Врачи проверяют миллиардера Дмитрия Мазепина на коронавирус, сообщает Telegram-канал Mash. У него весь день были температура, насморк и кашель. Результат экспертизы будет известен позже. В настоящий момент Дмитрий находится на карантине в своем доме.

Мазепин на встрече Российского союза промышленников контактировал с президентом «ЛУКойла» Вагитом Аликперовым. Компания — титульный спонсор «Спартака».

Дмитрий Мазепин — отец гонщика «Формулы-2» Никиты Мазепина. Ранее сообщалось, что Мазепин-старший пртенедовал на покупку команды «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт».

По данным на 15 марта, всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.