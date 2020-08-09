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Глава судейского комитета РФС задумался об отставке

9 августа 2020, 22:45
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц может подать в отставку со своего поста. Такие мысли у него возникли после матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), завершившегося очередным скандалом.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России. (Александр Бобров)

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