Глава судейского комитета РФС задумался об отставке

По данным «СЭ», глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц может подать в отставку со своего поста. Такие мысли у него возникли после матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), завершившегося очередным скандалом.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России. (Александр Бобров)

Леонид Федун: «Спартак» снимается с чемпионата!"

Олег Романцев: «Это не футбол, а дурдом!!!»