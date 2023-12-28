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Судейство

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Каманцев заявил об улучшении судейства в РПЛ: «Это доказывает статистика»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил «СЭ», что в 2023 году уровень судейства в России стал выше, чем был в 2022-м.

«В этом году судейство однозначно стало лучше. В принципе ошибок стало меньше. Это доказывает как наша статистика, так и внешняя, которую ведут судейские эксперты в СМИ и Telegram-каналах. Об этом в личных разговорах говорят и большинство руководителей. Да, они всегда недовольны, но если спросить прямо: «В этом году судейство лучше, чем в прошлом?», то большинство ответит: да, улучшение есть.
Резонанс этих ошибок всегда есть и всегда будет, поскольку медиасообщество сконцентрировано на российском чемпионате. Поэтому каждая ошибка воспринимается активнее. Но мы видим новые лица в нашем судействе, они работают на важных матчах. Идет смена поколений, ротация. В нашей профессии идеалы недостижимы, позитивно о ней не будут думать никогда. Потому что все воспринимаются через призму ошибок», — сказал Каманцев «СЭ».

В июне 2023 года Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев. Ранее сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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