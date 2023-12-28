Каманцев заявил об улучшении судейства в РПЛ: «Это доказывает статистика»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил «СЭ», что в 2023 году уровень судейства в России стал выше, чем был в 2022-м.

«В этом году судейство однозначно стало лучше. В принципе ошибок стало меньше. Это доказывает как наша статистика, так и внешняя, которую ведут судейские эксперты в СМИ и Telegram-каналах. Об этом в личных разговорах говорят и большинство руководителей. Да, они всегда недовольны, но если спросить прямо: «В этом году судейство лучше, чем в прошлом?», то большинство ответит: да, улучшение есть.

Резонанс этих ошибок всегда есть и всегда будет, поскольку медиасообщество сконцентрировано на российском чемпионате. Поэтому каждая ошибка воспринимается активнее. Но мы видим новые лица в нашем судействе, они работают на важных матчах. Идет смена поколений, ротация. В нашей профессии идеалы недостижимы, позитивно о ней не будут думать никогда. Потому что все воспринимаются через призму ошибок», — сказал Каманцев «СЭ».

В июне 2023 года Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев. Ранее сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии РФС.