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Монарев — о переговорах с президентом ЦСКА: «Гинер сказал: «Ты какой-то странный»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Роман Монарев вспомнил, как в 2001 году вел переговоры о переходе в московскую команду с ее президентом Евгением Гинером.

«Переходил я в ЦСКА в аренду. Предложил ее сам, попросив только повторить условия как в Киеве. Сказал: «Посмотрим друг на друга, поймем, мой или не мой уровень в ЦСКА, справляюсь или нет. Если что, зимой пожмем руки и разойдемся. А если всех все устроит, разве не договоримся?» Гинер согласился и добавил: «Ты какой-то странный. Все хотят контракт, а ты в аренду идешь», — цитирует Монарева Sport24.

Монарев выступал за московский ЦСКА с 2001 по 2003 год. Всего он провел 24 матча за армейцев, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608101-giner-skazal-ty-kakoy-to-strannyy-eks-futbolist-tsska-o-peregovorakh-s-prezidentom-kluba
Роман Монарев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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