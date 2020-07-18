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Глава судейского комитета РФС Хачатурянц объяснил, почему судью Лапочкина проверили на полиграфе

21:27
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч премьер» объяснил, почему арбитра Сергея Лапочкина проверили на полиграфе. Ранее появилась информация, что судья может быть причастен к игре на тотализаторе.

Сергей Лапочкин.Дело российских судей о ставках на тотализаторе. Правда или провокация? Что об этом известно

— Поступила информация из двух источников, которая заставила пойти нас на этот шаг. Говорилось, что была предвзятость со стороны Лапочкина. Для того чтобы проверить эту информацию и опробовать этот метод, пришлось принять такое сложное решение.

Структура, которая проводила исследование на полиграфе, никак не связана с футболом. Мы не военизированная структура. Мы не можем следить за людьми.

К сожалению, пока это единственная система. Участие в играх на тотализаторах со стороны Лапочкина — это чей-то вброс. И эта информация не участвовала в исследовании, — сказал Хачатурянц.

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