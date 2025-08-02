«Пари НН» — «Локомотив»: гости выигрывают после первого тайма

«Локомотив» после первого тайма в гостях обыгрывает «Пари НН» в 3-м туре РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 29-й минуте забил Дмитрий Воробьев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.