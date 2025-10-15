Кокорин назвал причину конфликта Черчесова и Денисова в «Динамо»
Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин в интервью «СЭ» назвал причину знаменитого конфликта Станислава Черчесова и Игоря Денисова, когда первый был главным тренером бело-голубых, а второй выступал за столичный клуб.
— Черчесов в сезоне перед чемпионатом мира вернул вас в сборную. Хотя казалось, что ваша с Дзюбой демонстрация усов на следующий день после вылета с Кубка конфедераций уничтожила шансы и одного, и второго.
— Много чего глупого сделано в порыве эмоций. Но при этом, когда Саламыча увижу уже после карьеры, спрошу, почему он меня на Кубок конфедераций не вызвал. Я играл все матчи за «Зенит», забил весной в чемпионате и Лиге Европы, по-моему, по пять. Отдал десять голевых, у меня 20 очков за сезон. При этом в команде — те, кто сидел на лавке. Для меня это было необъяснимо. Он говорил: «Ты в «Зените» провел не лучший сезон».
Эта обида и выразилась в такой вот юношеской херне. При этом никакого сильного негатива к Саламычу у меня никогда не было. У нас в «Динамо» столько интересного было! Мы жили рядом на базе в соседних комнатах, он говорит: «Зайди». Захожу, не помню, с кем матч. «Смотрю на тебя — ты лучший в команде». И, с небольшой паузой: «Но играть в старте завтра не будешь».
— А вы?
— А я уже настолько к Саламычу привык, что просто ответил: «Понял! Еще что-то есть?» — «Нет». Злой выхожу на замену, отбираю мяч, отдаю голевую на победный мяч. Побеждаем. Он говорит: «Видишь!» Я тоже многого не знаю, что происходило, о чем он думал, как все видел.
— Что они с Денисовым-то так закусились?
— Из-за Ротенберга. Сказали, что он должен быть в заявке, а его в какой-то момент туда не включили. После чего под угрозой оказался Саламыч, он поговорил с Игорем как с капитаном, тот — с нами... В общем, началась какая-то ерунда, которой не должно быть в команде. И все пришло туда, куда пришло.
— А как вы к Борису Ротенбергу-младшему относились?
— На самом деле Боря — суперклассный парень! Но он сильно и искренне верил, что лучше других на своей позиции. Ему нужно отдать должное — всего себя отдавал спорту, учился, хотел чего-то добиться. При его «таланте» он чудом получил вызов в сборную. Наверное, это круто. Я бы на его месте по-другому жил, помогал отцу. А то в команде стеба столько... Мне бы тяжело было, наверное, дрался бы постоянно.
— Стебали его много?
— Очень много.
— Что говорили?
— Что он не должен здесь быть.
— Кто?
— Не буду по фамилиям. А то скажут: ты-то можешь спокойно говорить, а мы с Борей бизнес еще какой-то планировали, ха-ха.
— Вы лично его подкалывали?
— Сначала насмешки были, а потом мы с ним подружились. Я человек из интерната, который прошел весь путь сам, и никогда не понимал, чтобы за кого-то попросили. Если я лучший, то по спортивному принципу должен играть. Когда мое место занимает такой ребенок, у меня негатив. Еще с тех времен для меня такое... [неприемлемо]. Но, повторяю, он суперпарень. Надо отдать Боре должное, что он остается в футболе столько лет, борется и доказывает — раньше как игрок, теперь в клубе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0