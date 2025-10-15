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15 октября 2025, 08:00

Кокорин назвал причину конфликта Черчесова и Денисова в «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Станислав Черчесов и Игорь Денисов.
Фото Антон Денисов, РИА Новости

Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин в интервью «СЭ» назвал причину знаменитого конфликта Станислава Черчесова и Игоря Денисова, когда первый был главным тренером бело-голубых, а второй выступал за столичный клуб.

— Черчесов в сезоне перед чемпионатом мира вернул вас в сборную. Хотя казалось, что ваша с Дзюбой демонстрация усов на следующий день после вылета с Кубка конфедераций уничтожила шансы и одного, и второго.

— Много чего глупого сделано в порыве эмоций. Но при этом, когда Саламыча увижу уже после карьеры, спрошу, почему он меня на Кубок конфедераций не вызвал. Я играл все матчи за «Зенит», забил весной в чемпионате и Лиге Европы, по-моему, по пять. Отдал десять голевых, у меня 20 очков за сезон. При этом в команде — те, кто сидел на лавке. Для меня это было необъяснимо. Он говорил: «Ты в «Зените» провел не лучший сезон».

Эта обида и выразилась в такой вот юношеской херне. При этом никакого сильного негатива к Саламычу у меня никогда не было. У нас в «Динамо» столько интересного было! Мы жили рядом на базе в соседних комнатах, он говорит: «Зайди». Захожу, не помню, с кем матч. «Смотрю на тебя — ты лучший в команде». И, с небольшой паузой: «Но играть в старте завтра не будешь».

— А вы?

— А я уже настолько к Саламычу привык, что просто ответил: «Понял! Еще что-то есть?» — «Нет». Злой выхожу на замену, отбираю мяч, отдаю голевую на победный мяч. Побеждаем. Он говорит: «Видишь!» Я тоже многого не знаю, что происходило, о чем он думал, как все видел.

— Что они с Денисовым-то так закусились?

— Из-за Ротенберга. Сказали, что он должен быть в заявке, а его в какой-то момент туда не включили. После чего под угрозой оказался Саламыч, он поговорил с Игорем как с капитаном, тот — с нами... В общем, началась какая-то ерунда, которой не должно быть в команде. И все пришло туда, куда пришло.

— А как вы к Борису Ротенбергу-младшему относились?

— На самом деле Боря — суперклассный парень! Но он сильно и искренне верил, что лучше других на своей позиции. Ему нужно отдать должное — всего себя отдавал спорту, учился, хотел чего-то добиться. При его «таланте» он чудом получил вызов в сборную. Наверное, это круто. Я бы на его месте по-другому жил, помогал отцу. А то в команде стеба столько... Мне бы тяжело было, наверное, дрался бы постоянно.

— Стебали его много?

— Очень много.

— Что говорили?

— Что он не должен здесь быть.

— Кто?

— Не буду по фамилиям. А то скажут: ты-то можешь спокойно говорить, а мы с Борей бизнес еще какой-то планировали, ха-ха.

— Вы лично его подкалывали?

— Сначала насмешки были, а потом мы с ним подружились. Я человек из интерната, который прошел весь путь сам, и никогда не понимал, чтобы за кого-то попросили. Если я лучший, то по спортивному принципу должен играть. Когда мое место занимает такой ребенок, у меня негатив. Еще с тех времен для меня такое... [неприемлемо]. Но, повторяю, он суперпарень. Надо отдать Боре должное, что он остается в футболе столько лет, борется и доказывает — раньше как игрок, теперь в клубе.

Александр Кокорин.«Спартак» подписал меня, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Большой разговор с Кокориным о карьере, тюрьме, России, Италии и Кипре

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Ахмат

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Максим Савельев
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Оренбург

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