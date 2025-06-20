Кафанов выступил с заявлением об уходе из «Ростова»
Тренер вратарей Виталий Кафанов выступил с заявлением об уходе из «Ростова».
«Дорогие болельщики! Сегодня я принял трудное во всех смыслах для себя решение — покинуть тренерский штаб футбольного клуба «Ростов».
На протяжении долгих лет мы вместе делили и радости побед, и горечь поражений, но одно было неизменно — мы всегда чувствовали вашу поддержку как на «Ростов Арене», так и на любом другом стадионе нашей необъятной Родины. Ростов-на-Дону для меня значит очень много, и часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе.
Я бы также хотел поблагодарить всех сотрудников клуба и персонал команды. Вы большие профессионалы и вносите огромный вклад в успехи любимого «Ростова». Я горжусь знакомством с каждым из вас», — цитирует Кафанова пресс-служба «Ростова».
Кафанов также выразил особую благодарность президенту клуба и своему другу Арташесу Арутюнянцу. Он отметил, что шесть с половиной лет назад по приглашению Арутюнянца он присоединился к тренерскому штабу «Ростова». По его словам, любовь президента к клубу, профессионализм и готовность помочь в решении любой проблемы создают максимально комфортные условия для работы и развития. Кафанов подчеркнул, что очень ценит их теплые и дружеские отношения и всегда остается на связи.
Он также обратился к болельщикам, сказав, что не прощается с ними, а говорит «до новых встреч». Кафанов призвал болеть за «Ростов», поддерживать команду и приходить на «Ростов Арену».
Специалист работал в ростовской команде с 2014 года. В разные годы он занимал должности тренера вратарей и помощника главного тренера. Вместе с командой Кафанов выиграл серебряные медали чемпионата России в сезоне-2015/16.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
2
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
3
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
4
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1