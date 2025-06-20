Кафанов выступил с заявлением об уходе из «Ростова»

Тренер вратарей Виталий Кафанов выступил с заявлением об уходе из «Ростова».

«Дорогие болельщики! Сегодня я принял трудное во всех смыслах для себя решение — покинуть тренерский штаб футбольного клуба «Ростов».

На протяжении долгих лет мы вместе делили и радости побед, и горечь поражений, но одно было неизменно — мы всегда чувствовали вашу поддержку как на «Ростов Арене», так и на любом другом стадионе нашей необъятной Родины. Ростов-на-Дону для меня значит очень много, и часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе.

Я бы также хотел поблагодарить всех сотрудников клуба и персонал команды. Вы большие профессионалы и вносите огромный вклад в успехи любимого «Ростова». Я горжусь знакомством с каждым из вас», — цитирует Кафанова пресс-служба «Ростова».

Кафанов также выразил особую благодарность президенту клуба и своему другу Арташесу Арутюнянцу. Он отметил, что шесть с половиной лет назад по приглашению Арутюнянца он присоединился к тренерскому штабу «Ростова». По его словам, любовь президента к клубу, профессионализм и готовность помочь в решении любой проблемы создают максимально комфортные условия для работы и развития. Кафанов подчеркнул, что очень ценит их теплые и дружеские отношения и всегда остается на связи.

Он также обратился к болельщикам, сказав, что не прощается с ними, а говорит «до новых встреч». Кафанов призвал болеть за «Ростов», поддерживать команду и приходить на «Ростов Арену».

Специалист работал в ростовской команде с 2014 года. В разные годы он занимал должности тренера вратарей и помощника главного тренера. Вместе с командой Кафанов выиграл серебряные медали чемпионата России в сезоне-2015/16.