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Кафанов выступил с заявлением об уходе из «Ростова»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов
Виталий Кафанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер вратарей Виталий Кафанов выступил с заявлением об уходе из «Ростова».

«Дорогие болельщики! Сегодня я принял трудное во всех смыслах для себя решение — покинуть тренерский штаб футбольного клуба «Ростов».

На протяжении долгих лет мы вместе делили и радости побед, и горечь поражений, но одно было неизменно — мы всегда чувствовали вашу поддержку как на «Ростов Арене», так и на любом другом стадионе нашей необъятной Родины. Ростов-на-Дону для меня значит очень много, и часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе.

Я бы также хотел поблагодарить всех сотрудников клуба и персонал команды. Вы большие профессионалы и вносите огромный вклад в успехи любимого «Ростова». Я горжусь знакомством с каждым из вас», — цитирует Кафанова пресс-служба «Ростова».

Кафанов также выразил особую благодарность президенту клуба и своему другу Арташесу Арутюнянцу. Он отметил, что шесть с половиной лет назад по приглашению Арутюнянца он присоединился к тренерскому штабу «Ростова». По его словам, любовь президента к клубу, профессионализм и готовность помочь в решении любой проблемы создают максимально комфортные условия для работы и развития. Кафанов подчеркнул, что очень ценит их теплые и дружеские отношения и всегда остается на связи.

Он также обратился к болельщикам, сказав, что не прощается с ними, а говорит «до новых встреч». Кафанов призвал болеть за «Ростов», поддерживать команду и приходить на «Ростов Арену».

Специалист работал в ростовской команде с 2014 года. В разные годы он занимал должности тренера вратарей и помощника главного тренера. Вместе с командой Кафанов выиграл серебряные медали чемпионата России в сезоне-2015/16.

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ФК Ростов
Виталий Кафанов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
2
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
3
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

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