Глава Дагестана объяснил, почему не хотел бы видеть Нурмагомедова и Махачева в составе руководства махачкалинского «Динамо»

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал «СЭ», предлагали ли бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев финансовую помощь махачкалинскому «Динамо».

«Мы не разговаривали с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым об инвестициях в команду. Возможность поддерживать клуб на сегодняшний день есть. Ребята просто приходят и поддерживают спортсменов, потому что они сами спортсмены и понимают, как тяжело даются победы и знают об этом не понаслышке. Они искренне поддерживают наших футболистов», — сказал Меликов «СЭ».

Также глава республики рассказал о том хотел бы он видеть бойцов в составе руководства махачкалинского клуба.

«Даже не задумывался о том, чтобы они были в руководстве клуба. Но думаю, не хотел бы. Потому что у каждого своя дорога. Наверное, в руководстве клуба должны быть те, кто на профессиональном уровне понимают футбол. Ребята понимают борьбу. Пусть им там сопутствует успех», — добавил Меликов.

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев нанес символический удар по мячу перед матчем «Динамо» из Махачкалы против «Спартака» в 8-м туре РПЛ. Матч завершился ничьей (1:1).