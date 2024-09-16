Глава Дагестана объяснил, почему не хотел бы видеть Нурмагомедова и Махачева в составе руководства махачкалинского «Динамо»
Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал «СЭ», предлагали ли бойцы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев финансовую помощь махачкалинскому «Динамо».
«Мы не разговаривали с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым об инвестициях в команду. Возможность поддерживать клуб на сегодняшний день есть. Ребята просто приходят и поддерживают спортсменов, потому что они сами спортсмены и понимают, как тяжело даются победы и знают об этом не понаслышке. Они искренне поддерживают наших футболистов», — сказал Меликов «СЭ».
Также глава республики рассказал о том хотел бы он видеть бойцов в составе руководства махачкалинского клуба.
«Даже не задумывался о том, чтобы они были в руководстве клуба. Но думаю, не хотел бы. Потому что у каждого своя дорога. Наверное, в руководстве клуба должны быть те, кто на профессиональном уровне понимают футбол. Ребята понимают борьбу. Пусть им там сопутствует успех», — добавил Меликов.
Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев нанес символический удар по мячу перед матчем «Динамо» из Махачкалы против «Спартака» в 8-м туре РПЛ. Матч завершился ничьей (1:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|2 : 0
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|4 : 2
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|3 : 0
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|1 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1