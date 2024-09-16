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Сегодня, 08:45

Махачев признался, что готов финансово помогать махачкалинскому «Динамо» в случае необходимости

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Ислам Махачев.
Фото AFP

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал «СЭ», готов ли помогать махачкалинскому «Динамо».

«Если у клуба будет какая-то нужда, почему бы не помочь родной команде? Потому что это поддержка для всей республики. На матч со «Спартаком» пришел весь стадион. Еще многие мне писали, чтобы помог с билетами», — сказал Махачев «СЭ».

Ислам Махачев нанес символический удар по мячу перед матчем махачкалинского «Динамо» против «Спартака» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 9 очками после 8 туров.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Ислам Махачев
UFC
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