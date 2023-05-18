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18 мая, 23:37

Гладилин заявил, что у «Спартака» будут проблемы без Джикии в матче с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ в котором ЦСКА встретятся с красно-белыми.

«Команды примерно в равных условиях. ЦСКА немного выправил турнирное положение и находится в более комфортных условиях. «Спартак» последние пять туров играл не очень убедительно и из Кубка вылетел. Но на дерби это не скажется, и «Спартак» приложит максимум усилий для победы, не сомневаюсь. Силы команд равны, и все будет зависеть от реализации атакующих действий. Игра будет обоюдоострой, команды знают друг друга, знают стиль игры. Будет футбол на результат, и если ЦСКА еще может устроить ничья, потому что есть запас очков, то «Спартаку» нужна победа, чтобы бороться за медали. Если Джикия будет отсутствовать в матче — это потеря. Основной игрок обороны, ее фундамент, когда Георгия нет в центральной зоне, появляются проблемы. Как из этого выйдет «Спартак» будем смотреть», — приводит слова Гладилина Metaratings.ru.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.

21 мая «Спартак» сыграет с армейцами на «Открытие Банк Арена». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/gladilin-esli-dzhikiya-budet-otsutstvovat-v-matche-s-cska-eto-poterya-bez-nego-u-spartaka-poyavlyayutsya-problemy-252098/
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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 17
П
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