РФС завершил регистрацию кандидатов в исполком

Читать «СЭ» в

Российский футбольный союз (РФС) объявил о завершении регистрации кандидатов для довыборов в состав исполкома организации.

В число кандидатов вошли: президент РПЛ Александр Алаев, глава ФНЛ Наиль Измайлов, президент «Сочи» Борис Ротенберг, вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров, Представитель от общественнои? организации «Региональная спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга» Николаи? Голубев, президент «Московской федерации футбола» Александр Старцев и президент «Союза федераций футбола «Центр» Эдуард Малый.

Конференция РФС назначена на 22 июня 2023 года.