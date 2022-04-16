Экс-игрок ЦСКА Масалитин рассказал о спаде клуба

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал последние результаты армейцев в Тинькофф РПЛ.

«В какой-то степени, это можно назвать спадом. Все-таки после зимней паузы команда предстала в ином составе, были сделаны укрепления точечные, которые начали приносить пользу.

Как обычно в этой ситуации, когда появляются новые люди, у них есть такие положительные эмоции, которые были не растрачены в прежних клубах. Кто-то был на замене, кто-то не играл вообще. И позитивным настроем они пришли, такой взрыв эмоциональный произошел. Плюс где-то подвезло, и начала игра приносить результат.

Получили мы такую хорошую динамику продвижения по турнирной таблице, начали поговаривать, что ЦСКА и на чемпионство претендует.

Но, к сожалению, после отъезда игроков в сборные они вернулись не в лучшем состоянии. Кто-то травмирован, кто-то далеко добирался. Не могли найти мотивацию, не могли найти силы. И этот спад, который произошел – сейчас на первое место надо доставать морально-волевые качества, потому что начинается недоработка по своим местам, за соперником уже не успевают.

Получилось, что игра разбалансирована, плюс недоработка сказывается, и пошли в звеньях полузащита-защита разрывы. И соперник очень удачно этим пользовался, забивал мячи», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

ЦСКА набрал два очка в последних трех встречах чемпионата России. Сегодня, 16 апреля, армейцы на выезде сыграли вничью с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.