«Динамо» и ЦСКА: расписание матчей на летнем турнире 2024
Летний международный турнир Братский кубок пройдет с 3 по 7 июля в Москве. В нем примут участие четыре команды: московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» (Белград) и ОФК Белград.
Для всех команд-участников данный турнир станет подготовительным к старту своих национальных чемпионатов. Одним из организарово турнира стал футбольный клуб «Динамо».
«Динамо» и ЦСКА: расписание матчей на летнем турнире 2024
3 июля. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Партизан»
4 июля. «ВЭБ Арена». ЦСКА — ОФК
6 июля. «ВТБ Арена». «Динамо» — ОФК
7 июля. «ВЭБ Арена». ЦСКА — «Партизан»
Игры пройдут в формате 2 тайма по 45 минут. В случае ничьей команды будут бить пенальти. Каждому клубу-участнико позволено задействовать в матче до 4 «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звездных болельщиков).
По итогам матчей будет вестись счет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград). За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу в серии 11-метровых — 2, в случае поражения в серии пенальти — 1, в случае обычного поражения — 0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -