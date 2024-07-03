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Сегодня, 12:30

«Динамо» и ЦСКА: расписание матчей на летнем турнире 2024

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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&amp;quot;Динамо&amp;quot; - &amp;quot;Партизан&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Динамо&quot;, «СЭ»

Летний международный турнир Братский кубок пройдет с 3 по 7 июля в Москве. В нем примут участие четыре команды: московские «Динамо» и ЦСКА, сербские «Партизан» (Белград) и ОФК Белград.

Для всех команд-участников данный турнир станет подготовительным к старту своих национальных чемпионатов. Одним из организарово турнира стал футбольный клуб «Динамо».

«Динамо» и ЦСКА: расписание матчей на летнем турнире 2024

3 июля. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Партизан»

4 июля. «ВЭБ Арена». ЦСКА — ОФК

6 июля. «ВТБ Арена». «Динамо» — ОФК

7 июля. «ВЭБ Арена». ЦСКА — «Партизан»

Игры пройдут в формате 2 тайма по 45 минут. В случае ничьей команды будут бить пенальти. Каждому клубу-участнико позволено задействовать в матче до 4 «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звездных болельщиков).

По итогам матчей будет вестись счет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград). За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу в серии 11-метровых — 2, в случае поражения в серии пенальти — 1, в случае обычного поражения — 0.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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