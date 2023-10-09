Гладилин считает, что у «Краснодара» есть все шансы стать чемпионом РПЛ в этом сезоне

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин считает, что «Краснодар» может стать чемпионом РПЛ в этом сезоне.

«После таких матчей (как с «Ростовом») появляется уверенность, у «Краснодара» есть шансы побороться за чемпионство. Запас очков у них приличный, сложно сказать, пойдет ли им на пользу международная пауза. Посмотрим, как завершится этот календарный год, как подойдет команда к зимней паузе, от этого и будет зависеть борьба за чемпионство», — цитирует Гладилина «Газета.ru».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 27 очками. В 12-м туре РПЛ «быки» встретятся с «Балтикой». Матч между командами пройдет 21 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.