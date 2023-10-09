Мельникова — о дерби: «Спартак» подарил сумасшедшие эмоции»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова прокомментировала матч «Спартак» — ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.

«Дерби мне очень сильно понравилось, потому что матч был эмоциональным. «Спартак» подарил сумасшедшие эмоции своим болельщикам. На последней минуте сравнять счёт и достойно «выползти» из проигравших в частично победители! Было очень круто, для меня было эмоционально, я со стадиона ушла с хорошим настроением», — цитирует Мельникову Metaratings.

«Спартак» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 11 туров. ЦСКА с тем же количеством очков уступает красно-белым по дополнительным показателям и идет на седьмом месте.