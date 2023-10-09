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Сегодня, 22:00

РПЛ: как и где смотреть трансляции матчей чемпионата России

«Матч ТВ» и «Матч Премьер» показывают матчи чемпионата России по футболу
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Гильермо Абаскаль с футболистами «Спартака»
Гильермо Абаскаль (слева) с футболистами «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«СЭ» публикует информацию с вариантами просмотра трансляций игр РПЛ сезона 2023 / 2024. Чемпионат России по футболу стартовал 23 июля, а завершится турнир 25 мая 2024 года.

Как смотреть РПЛ бесплатно

Канал «Матч ТВ»

Федеральный спортивный канал «Матч ТВ» еженедельно показывает несколько игр чемпионата России по футболу (обычно от одной до трех) бесплатно на ТВ, своем официальном сайте matchtv.ru и на сервисе sportbox.ru.

Букмекерские компании

Российские букмекерские конторы Winline, BetBoom, Лига Ставок, Pari, Олимпбет показывают бесплатно видеотрансляции матчей РПЛ в прямом эфире. Для этого пользователю достаточно пройти регистрацию на сайте букмекера и перейти на страницу встречи чемпионата России.

Как смотреть РПЛ платно

Канал «Матч Премьер»

Спортивный телеканал «Матч Премьер» показывает большинство матчей РПЛ в прямом эфире. Подписка на сервис стоит 299 рублей в месяц или 2990 рублей в год. На канале показывают видеотрансляции игр, обзоры туров, интервью с тренерами, футболистами и экспертами.

РПЛ в онлайн-кинотеатрах

Онлайн-кинотеатры Кинопоиск, IVI и Wink бесплатно показывают в прямом эфире трансляции матчей чемпионата России. По платной подписке пользователю открывается доступ к каналу «Матч Премьер».

Как еще можно смотреть РПЛ

«СЭ» на своем сайте ведет текстовые онлайн-трансляции матчей РПЛ. Ключевые события и результаты всех игр доступы в разделе «Матч-центр».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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