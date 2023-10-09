РПЛ: как и где смотреть трансляции матчей чемпионата России

«Матч ТВ» и «Матч Премьер» показывают матчи чемпионата России по футболу

«СЭ» публикует информацию с вариантами просмотра трансляций игр РПЛ сезона 2023 / 2024. Чемпионат России по футболу стартовал 23 июля, а завершится турнир 25 мая 2024 года.

Как смотреть РПЛ бесплатно

Канал «Матч ТВ»

Федеральный спортивный канал «Матч ТВ» еженедельно показывает несколько игр чемпионата России по футболу (обычно от одной до трех) бесплатно на ТВ, своем официальном сайте matchtv.ru и на сервисе sportbox.ru.

Букмекерские компании

Российские букмекерские конторы Winline, BetBoom, Лига Ставок, Pari, Олимпбет показывают бесплатно видеотрансляции матчей РПЛ в прямом эфире. Для этого пользователю достаточно пройти регистрацию на сайте букмекера и перейти на страницу встречи чемпионата России.

Как смотреть РПЛ платно

Канал «Матч Премьер»

Спортивный телеканал «Матч Премьер» показывает большинство матчей РПЛ в прямом эфире. Подписка на сервис стоит 299 рублей в месяц или 2990 рублей в год. На канале показывают видеотрансляции игр, обзоры туров, интервью с тренерами, футболистами и экспертами.

РПЛ в онлайн-кинотеатрах

Онлайн-кинотеатры Кинопоиск, IVI и Wink бесплатно показывают в прямом эфире трансляции матчей чемпионата России. По платной подписке пользователю открывается доступ к каналу «Матч Премьер».

Как еще можно смотреть РПЛ

«СЭ» на своем сайте ведет текстовые онлайн-трансляции матчей РПЛ. Ключевые события и результаты всех игр доступы в разделе «Матч-центр».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.