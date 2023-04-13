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Сегодня, 14:38

Гладилин считает, что спортивный менеджмент в «Спартаке» можно поменять

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость, связанную с руководством московского клуба.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Лукойл» удовлетворен работой менеджмента «Спартака». На днях сообщалось, что в конце сезона клуб могут покинуть либо спортивный директор Пол Эшуорт, либо генеральный директор Евгений Мележиков.

«Что касается руководства «Спартака», то я никого из них не знаю, поэтому не могу сказать, стало ли лучше клубу с ними или нет. «Спартак» хорошо финансируется «Лукойлом». Вся инфраструктура клуба работает. «Лукойл» — мощная структура. Да, можно поменять спортивный менеджмент, но проблем с компанией, владеющей «Спартаком», нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 22 турах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-sportivny-j-menedzhment-v-spartake-mozhno-pomenyat/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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 - : -
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Урал – ЦСКА
 - : -
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