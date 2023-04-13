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Сегодня, 14:43

Якубко: «Думаю, найдется достаточно футболистов, которые будут готовы заменить Малкома и Клаудиньо в «Зените»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко заявил, что в «Зените» не будут сильно переживать из-за ухода Малкома и Клаудиньо.

«Думаю, найдется достаточно футболистов, которые будут готовы прийти в «Зенит» и заменить Малкома и Клаудиньо. Если уйдут эти двое, они найдут следующих двух, которым насыплют столько, что они года три-четыре отыграют за «Зенит». Что касается денег, «Зенит» может купить почти любого футболиста Европы. Они могут купить себе еще двоих-троих, как Малком и Клаудиньо, и им тоже выдать российские паспорта», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

25-летний Клаудиньо выступает в питерской команде с 2021 года. Его контракт также действует до лета 2027 года. Он сыграл за «Зенит» в текущем сезоне 19 матчей, забил три гола и оформил восемь голевых пасов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-ujdut-malkom-i-klaudin-o-zenit-nasy-plet-drugim-i-vy-dast-im-tozhe-pasporta/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Мартин Якубко
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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