Иванов: «Урал» готов рассмотреть и Черышева, и Месси, и Роналду»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в клуб из Екатеринбурга.

«Мы готовы рассмотреть всех — и Черышева, и Месси, и Роналду. Пока что не могу ничего сказать, потому что нет никакой конкретики», — заявил Иванов Metaratings.ru.

Ранее спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал о том, что клуб не будет продлевать контракт с Черышевым.

В текущем сезоне 33-летний полузащитник сыграл 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.