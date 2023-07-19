Гладилин: «Спартак» должен брать очки с «Оренбургом»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Оренбурга» в первом туре РПЛ.
«Спартак» должен брать очки. Хотя у соперника костяк сохранился. Будет непростая игра, хотя сейчас каждый матч будет таковым. У москвичей много новых игроков, и поставленной игры пока нет. Будет много борьбы. Хозяева все три стартовых матча должны провести на максимуме, тогда скажется мастерство. Иначе даже с такими командами будут очковые потери", — приводит слова Гладилина «Евро-футбол.Ру».
«Спартак» встретится с «Оренбургом» в воскресенье, 23 июля. Игра пройдет на «Открытие Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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