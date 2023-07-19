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Сегодня, 16:23

Гладилин: «Спартак» должен брать очки с «Оренбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Оренбурга» в первом туре РПЛ.

«Спартак» должен брать очки. Хотя у соперника костяк сохранился. Будет непростая игра, хотя сейчас каждый матч будет таковым. У москвичей много новых игроков, и поставленной игры пока нет. Будет много борьбы. Хозяева все три стартовых матча должны провести на максимуме, тогда скажется мастерство. Иначе даже с такими командами будут очковые потери", — приводит слова Гладилина «Евро-футбол.Ру».

«Спартак» встретится с «Оренбургом» в воскресенье, 23 июля. Игра пройдет на «Открытие Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005223920_gladilin_fayer-shou__eto_kak_spektakl_fanatyi_spartaka_-_iniciativnyie_rebyata
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