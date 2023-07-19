Игонин: «Эракович нужен «Зениту» для подстраховки, а не чтобы обидеть «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин объяснил, почему клуб решил приобрести защитника «Црвены Звезда» Страхиню Эраковича.

«Трансфер защитника Эраковича — это не спонтанное желание перехватить футболиста и обидеть «Спартак», — приводит RT слова Игонина. — Я думаю, что это страховка. Значит, есть вероятность того, что кто-то из основных защитников «Зенита» может в ближайшее время уйти. И если это случится, то Страхиня сразу заменит его. Клуб всегда славился своей селекцией и минимумом неудачных переходов, так что не стоит считать, что это трансфер ради трансфера».

В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе 22-летнего серба. Позже стало известно, что «Зенит» воспользовался приоритетным правом выкупа игрока и близок к трансферу.

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