Игонин: «Эракович нужен «Зениту» для подстраховки, а не чтобы обидеть «Спартак»
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин объяснил, почему клуб решил приобрести защитника «Црвены Звезда» Страхиню Эраковича.
«Трансфер защитника Эраковича — это не спонтанное желание перехватить футболиста и обидеть «Спартак», — приводит RT слова Игонина. — Я думаю, что это страховка. Значит, есть вероятность того, что кто-то из основных защитников «Зенита» может в ближайшее время уйти. И если это случится, то Страхиня сразу заменит его. Клуб всегда славился своей селекцией и минимумом неудачных переходов, так что не стоит считать, что это трансфер ради трансфера».
В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе 22-летнего серба. Позже стало известно, что «Зенит» воспользовался приоритетным правом выкупа игрока и близок к трансферу.
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
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8
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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