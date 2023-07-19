Агент Санчеса: «Переговоры продолжаются, в том числе и со «Спартаком»
Агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса Фернандо Шена прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Спартак».
«Мы продолжаем разговор со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и со «Спартаком», а они плотно общаются с «Тоттенхэмом», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» агента.
Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал «Тоттенхэму» предложение по Санчесу.
Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: Евро-футбол
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