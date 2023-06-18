Гладилин — о ситуации Промеса в Нидерландах: «Темная история, но российское гражданство ему надо давать»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слухи о том, что форвард красно-белых Квинси Промес хочет получить российское гражданство, чтобы избежать правосудия на родине.

Ранее об этом сообщило нидерландское издание AD.

«Темная история. Гражданство надо ему давать. Промес честно его заслужил своей игрой. А, что они там клепают на него, это из-за того, что все, кто здесь находится им пришивают всевозможные дела и никаких даже аргументов не возьмут взамен. Сейчас в защиту парня встают, и я только двумя руками за то, чтобы Промесу дали российское гражданство», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

В конце мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения футболисту в причастности к контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1370 кг.

31-летний нападающий выступает за «Спартак» с 2021 года.