Агент Мишкича не исключил ухода игрока из «Урала»

Агент Ромео Филипович, представляющий интересы полузащитника «Урала» Даниэля Мишкича, высказался о будущем своего клиента.

«Возможны разные варианты, он может как остаться, так и уйти, время покажет», — цитирует Филиповича «РБ Спорт».

29-летний полузащитник выступает за «Урал» с 2020 года. В сезоне-2022/23 он провел за екатеринбуржцев 37 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.