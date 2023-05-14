«Крылья Советов» — «Локомотив»: Изидор сравнял счет

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сравнял счет в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

22-летний француз отличился на 48-й минуте матча с передачи Максима Глушенкова.

Гол был забил во время быстрой контратаки железнодорожников — Глушенков в штрафной площади покатил на Изидора, который обводящим ударом направил мяч в дальний угол. Изначально мяч не был зачитан из-за офсайда, но после подсказки ВАР гости выровняли счет на табло.